Бывшего главу Минстроя Дагестана задержали из-за превышения полномочий

В Дагестане задержали бывшего министра регионального строительства, архитектуры и ЖКХ Артура Сулейманова. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом рассказали «РИА Новости» в правоохранительных органах. Подробности не сообщаются.

Артура Сулейманова назначили министром строительства, архитектуры и ЖКХ республики в феврале 2022 года. В декабре 2023 года господин Сулейманов ушел с поста по собственному желанию. До этого он работал в строительной компании ООО «Каспий» и АО «РТ-Химкомпозит».

Никита Черненко