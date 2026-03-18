У экс-депутата краснодарской гордумы изъяли имущество на 10 млрд рублей

Ленинский районный суд Краснодара по иску Генпрокуратуры изъял имущество бывшего депутата городской думы Краснодара Виктора Тимофеева. В доход государства обратили объекты недвижимости, автомобили и доли в организациях, которыми владел депутат и аффилированные лица. Общая стоимость активов превысила 10 млрд руб., сообщила пресс-служба судов Кубани.

Всего у депутата изъяли доли в капитале трех организаций, 16 объектов недвижимости и 25 земельных участков. Также у него конфисковали семь автомобилей.

Прокуроры указывали в иске, что господин Тимофеев использовал служебные полномочия и лоббировал интересы подконтрольных организаций. Так, подведомственные городской администрации компании бесплатно передавали автобусы ООО «Кубаньгрузсервис», которой владел депутат.

Кроме того, муниципальные учреждения по указанию чиновника заключали контракты на перевозку детей с «Кубаньгрузсервисом». Также в ноябре 2025 года был заключен договор на перевозку детей с подконтрольной господину Тимофееву ООО «СпецТрансАвто». Стоимость контракта составила 515,9 млн руб. При этом заказы исполнялись с нарушениями требований безопасности.

Генпрокуратура подала иск к Виктору Тимофееву 14 февраля 2026 года. В том же месяце депутат сложил полномочия. В своем Telegram-канале он написал, что ему «не в чем себя упрекнуть» перед жителями города.

Никита Черненко