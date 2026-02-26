Получивший иск Генпрокуратуры депутат гордумы Краснодара сложил полномочия

Виктор Тимофеев сообщил в своем Telegram-канале, что слагает с себя полномочия депутата городской думы Краснодара. По словам господина Тимофеева, ему «не в чем себя упрекнуть» перед жителями Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Тимофеев

Фото: телеграм-канал Тимофеев Виктор Виктор Тимофеев

Фото: телеграм-канал Тимофеев Виктор

Сегодня прошло предварительное судебное заседание по иску Генпрокуратуры об изъятии в казну имущества самого депутата и его семьи. Иск заместителя генерального прокурора об обращении в доход РФ имущества Виктора Тимофеева во время мероприятий, проводимых на основании закона «О контроле за соответствием расходов и доходов лиц, замещающих государственные должности», был подан в Ленинский райсуд Краснодара 13 февраля.

Помимо господина Тимофеева ответчиками выступают Инна и Инесса Тимофеевы, Елена Василенко, а также ООО «Кубаньгрузсервис» (КГС; деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам). В качестве третьих лиц привлечены ООО «КГС-Автоцентр» (техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств) и ООО «КГС-Мол» (транспортная обработка грузов).

Группа компаний КГС — заметный участник рынка грузоперевозок юга России. Бизнес основал Виктор Тимофеев-старший (умер в 2020 году). Его сын Виктор Тимофеев впервые стал депутатом гордумы от партии «Единая Россия» в 2005 году, с 2010 по 2018 год занимал должность вице-спикера, главы комитета по имуществу. В 2018 году депутатские полномочия господина Тимофеева были досрочно прекращены из-за недостоверных сведений в декларации о доходах. В 2025 году Виктор Тимофеев вновь был избран в гордуму от партии «Новые люди».

Анна Перова, Краснодар