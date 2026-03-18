FT узнала о планах ОАЭ смягчить налоговые правила для покидающих страну экспатов

ОАЭ могут смягчить налоговые правила для экспатов, которые покидают страну из-за конфликта с Ираном. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, экспатам могут разрешить проводить больше времени за границей, не теряя при этом своего налогового статуса. Статус налогового резидента в ОАЭ можно получить двумя способами: пробыть в стране 183 дня за 12 месяцев подряд, пробыть в стране 90 дней, если у претендента есть значимые связи в стране (работа, постоянное место жительства). Статус позволяет физическим и юридическим лицам не платить подоходный налог и получать льготы при международных операциях.

Два источника, знакомые с планами правительства ОАЭ, сообщили, что требования по количеству проведенных дней в стране для покинувших ее экспатов могут сократить. «Недавние события уже нанесли ущерб имиджу Дубая как города с точки зрения безопасности и защищенности. Для экономики и имиджа города крайне важно удержать этих экспатов»,— рассказала FT Эльза Литлвуд, партнер по налоговому праву в BDO.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Тегеран в ответ нанес удары по Израилю и американским объектам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. С начала иранских ударов средства ПВО ОАЭ перехватили 304 баллистические ракеты, 15 крылатых ракет и более 1,6 тыс. беспилотников. Вывоз российских туристов из страны начался 2 марта. Накануне АТОР сообщало, что туристические компании вывезли из ОАЭ около 99% российских туристов.