Двое военнослужащих и пять мирных жителей погибли при ударе Ирана по ОАЭ

Двое военнослужащие стали жертвами удара Ирана по ОАЭ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Эмиратов в X. Также погибли пять мирных жителей — граждане Пакистана, Непала, Бангладеш и Палестины. Ранения получили 145 человек.

По данным ведомства, 16 марта системы противовоздушной обороны ОАЭ перехватили шесть баллистических ракет и 21 БПЛА, запущенных из Ирана.

С начала иранских ударов 28 февраля средства ПВО ОАЭ перехватили 304 баллистические ракеты, 15 крылатых ракет и более 1,6 тыс. беспилотников, заключили в Минобороны.