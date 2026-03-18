Минэнерго оценило инвестиции в строительство генерации до 2042 года в 63 трлн рублей

На реализацию планов по строительству и модернизации генерации в России до 2042 года, по оценке Минэнерго, потребуется от 57 до 63 трлн руб. Об этом заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак, передает ТАСС.

Также, согласно оценке Минэнерго, для строительства новых объектов генерации потребуется привлечь около 40 трлн руб. Примерно 7 трлн руб. необходимы для развития электрических сетей. По словам господина Грабчака, к 2042 году установленная мощность российского энергетического комплекса должна достичь 300 ГВт.

Как писал «Ъ», Минэнерго планирует внести в правительство законопроект о создании «Росэнергопроекта» — государственного оператора поддержки энергорынка. Согласно Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики, до 2042 года в России необходимо будет ввести более 88 ГВт новых мощностей. Минэнерго рассчитывает внести законопроект об электроэнергетике на рассмотрение в Госдуму в весеннюю сессию.

