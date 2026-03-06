Срочно требуется энергооператор

Как стало известно “Ъ”, Минэнерго планирует внести в правительство законопроект о создании «Росэнергопроекта» — государственного оператора поддержки энергорынка, не учитывая замечаний других регуляторов. Правительство одобряет внесение законопроекта в Госдуму, к этому моменту все разногласия обычно снимаются. Но Минэнерго просит депутатов рассмотреть документ предварительно вне регламента. Аналитики считают, что основные разногласия будут связаны с влиянием министерств на регулирование электроэнергетики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Минэнерго внесет законопроект о создании института инфраструктурного развития «Росэнергопроект» в правительство без учета замечаний других регуляторов, сформировав протокол разногласий. Как следует из письма министра энергетики Сергея Цивилева к вице-премьеру Александру Новаку (есть у “Ъ”), комментарии к законопроекту поступили от Минюста, Минэкономики, Минсельхоза, Минпромторга, Минфина, Минстроя и Минтранса.

Публичное обсуждение законопроекта завершилось 19 февраля. Как отмечает Сергей Цивилев в письме к председателю Госдумы Вячеславу Володину (видел “Ъ”), до 31 марта будет сформирована сводка поступивших предложений. Но из-за возможного длительного прохождения процедур по согласованию и оценке регулирующего воздействия министр просит организовать предварительное рассмотрение законопроекта в Госдуме для подготовки замечаний.

Согласно Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики, до 2042 года в России необходимо будет ввести более 88 ГВт новых мощностей.

По мнению Минэнерго, принятие законопроекта поможет запустить новый инвестиционный цикл в отрасли, который предполагает строительство генерации и сетей общей стоимостью около 56,6 трлн руб. в базовом сценарии, пишет господин Цивилев.

Помимо «Росэнергопроекта», законопроект предусматривает создание отраслевого финансового института развития, который обеспечит проектное финансирование строительства на льготных условиях. Источником для мер поддержки, по мнению Минэнерго, должны в том числе стать налоговые поступления от ТЭКа. Кроме того, средства господдержки будут поступать из целевых обязательных взносов на развитие электроэнергетики и инвестиционного инфраструктурного платежа.

Среди других нововведений — создание отраслевого заказа на энергетическое оборудование, поддержка для возведения ГЭС и размещения водохранилищ, предварительное авансирование строительства генерации. Несколько предложенных Минэнерго мер уже вызвали дискуссии, как, например, перевод промышленных потребителей, присоединенных к Единой национальной электросети (ЕНЭС), на оплату услуг на передачу электроэнергии по более высокому котловому тарифу (см. “Ъ” от 2 февраля).

В Минэнерго сообщили “Ъ”, что законопроект будет направлен на рассмотрение в правительство в соответствии с действующим порядком. По результатам его рассмотрения федеральными органами исполнительной власти будут сформированы соответствующие протоколы разногласий при их наличии.

В ФАС “Ъ” сообщили, что законопроект находится на рассмотрении, по его итогам ведомство направит свою позицию в Минэнерго. В Минюсте сказали, что законопроект на рассмотрение не получали. В Минтрансе сообщили “Ъ”, что концептуально поддерживают проект закона и внесли предложения, касающиеся обеспечения защиты прав субъектов электроэнергетики. В Минэкономики, Минсельхозе, Минпромторге, Минфине и Минстрое не ответили за вопросы “Ъ”.

В «Совете производителей энергии» заявили, что по итогам общественного обсуждения представили в Минэнерго пакет предложений, направленных на повышение эффективности процессов при создании отраслевого заказа оборудования, финансирования инвестиционных программ, функционирования рынков электроэнергии и мощности. Ассоциация отмечает, что электроэнергетика остро нуждается в инвестициях в связи с запуском масштабной программы строительства, поэтому рассчитывает на скорейшее принятие основополагающих документов в этом направлении.

В «Сообществе потребителей энергии» считают необходимой доработку законопроекта. По мнению объединения, в проекте содержатся положения, не связанные с его целями по оптимизации инвестиционных затрат в рамках обновления энергосистемы и существенно увеличивающие затраты промышленности.

В их числе там называют запрет на подключение к ЕНЭС с фактическим возвратом к ранее отмененному механизму «аренды последней мили», внедрение механизма take-or-pay, который переводит оплату сетевых услуг в «монопольную ренту» с переносом всех инфраструктурных рисков на потребителей, новые надбавки к цене мощности — авансы и «инфраструктурный платеж» без встречного предоставления и обязательств со стороны энергокомпаний.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим указывает, что отрасль столкнулась с сочетанием нетипичных проблем, снизивших инвестиционные возможности энергокомпаний. Законопроект предусматривает усиление государственного участия в работе энергорынка и энергокомпаний, но часть задач, на решение которых он направлен, по мнению аналитика, можно решить и без принятия нового закона, в рамках существующего функционала регуляторов. Важно, чтобы законодательные инициативы, принимаемые для борьбы с временными кризисами, не подрывали рыночный базис отрасли и не лишали ее возможности развиваться в конкурентных условиях после того, как сложные времена пройдут, считает господин Сасим.

По мнению эксперта, основные разногласия при согласовании законопроекта будут связаны с критикой министерств предлагаемого пересмотра баланса межведомственного взаимодействия в регулировании электроэнергетики. При этом время принятия нового закона явно выходит за пределы допустимого срока реагирования на сложившийся в отрасли кризис, подытоживает он.

Анна Тыбинь, Татьяна Дятел