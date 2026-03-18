МИД России выразил соболезнования в связи со смертью патриарха Грузии

Представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью католикоса-патриарха всея Грузии Илии II. Он умер 17 марта в возрасте 93 лет.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Я начну со слов соболезнований вам, через ваше средство массовой информации, и тем гражданам Грузии — и не только гражданам Грузии, но и тем, кто представляет народ Грузии в разных точках мира, которые сопереживают в связи с кончиной католикоса-патриарха всея Грузии Илии II»,— сказала госпожа Захарова журналисту из Грузии на брифинге (трансляция велась пресс-службой МИДа во «ВКонтакте»).

Илия II (Ираклий Гудушаури-Шиолашвили) возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории страны. 18 марта объявлен днем национального траура в Грузии. Католикоса-патриарха похоронят 22 марта в Сионском кафедральном соборе Тбилиси.

