Грузины остались без патриарха

17 марта в возрасте 93 лет умер глава Грузинской православной церкви (ГПЦ) Илия II. Со смертью патриарха, возглавлявшего ГПЦ почти полвека, в стране завершилась целая эпоха. Илия II пользовался непререкаемым авторитетом не только в церкви, но и в обществе и приложил немало усилий для расцвета грузинской церкви, хотя некоторые считают, что его правление было не столь однозначным.

Илия II

Утром 17 марта стало известно, что Илию II госпитализировали в Кавказский центр медицины в Тбилиси и подключили к аппарату искусственного дыхания. У него обнаружили внутреннее кровоизлияние. К вечеру того же дня стало известно о его смерти. К этому моменту в клинике собралось все руководство страны — президент, председатель парламента, премьер-министр и члены правительства. Несколько телекомпаний при этом вели прямую трансляцию с места событий.

Прощание и отпевание будет проходить в тбилисском соборе Святой Троицы, построенной по инициативе Илии II.

О тяжелой болезни патриарха Илии II стало известно в 2016–2017 годах — тогда ему диагностировали болезнь Паркинсона. Он почти не мог говорить и передвигаться.

Ему помогали приехать в церковь только в церковные праздники. Осознавая тяжесть своего положения, патриарх решил назначить местоблюстителя — владыку Шио Муджири.

«Это был эпохальный человек. Его кончина — огромная утрата для всемирного православия»,— отозвался местоблюститель и вероятный преемник Илии II после кончины своего наставника. Он назвал почившего патриарха «великим строителем грузинской церкви», который «уже стал небесным покровителем Грузии», поскольку «был и остается отцом всех грузин».

18 марта в Грузии объявлен национальный траур. На всех административных учреждениях приспущены государственные флаги, отменены концерты и шоу, трансляции футбольных матчей Лиги чемпионов шли без комментаторов.

Не ранее чем через 40 дней и не позднее двух месяцев после смерти главы церкви расширенное церковное собрание Священного синода приступит к избранию нового патриарха с учетом завещания Илии II. Действующие правила избрания патриарха требуют, чтобы он был этническим грузином, монахом, иерархом ГПЦ, обладающим богословским образованием и достаточным опытом управления, не моложе сорока и не старше семидесяти лет.

Судя по всему, владыка Шио упомянут в завещании покойного патриарха. Как сказал “Ъ” эксперт независимого информационно-аналитического ресурса Nation.ge Давид Авалишвили, даже если из 39 членов Священного синода некоторые будут против кандидатуры Шио Муджири, большинство наверняка последует воле патриарха, «чтобы не ставить под сомнение его непререкаемый авторитет, а значит, и авторитет ГПЦ».

Илия II был связующей фигурой двух исторических эпох — до и после независимости страны. Его патриаршество оказалось самым долговременным в истории кавказской страны: оно продлилось 49 лет. Пользуясь непререкаемым авторитетом не только в церкви, но и в обществе, он участвовал во всех значимых процессах, правда, не всегда успешно и результативно.

В 1977 году, когда Илию (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) избрали главой ГПЦ, в Грузии насчитывалось 34 действующих церкви, 4 монастыря и всего 80 священнослужителей.

За время патриаршества Илии II восстановлены либо построены сотни церквей (сейчас их в стране около 1,5 тыс. и 3,2 тыс. священнослужителей), открыты семинарии в Батуми, Кутаиси и Ахалцихе и издана полная версия Библии на современном грузинском языке.

Усилиями Илии II в 1990 году Константинопольский патриарх признал автокефалию Грузинской православной церкви. (РПЦ признала автокефалию ГПЦ еще в 1943 году по настоянию Сталина). К слову, именно этот момент особо отметил в своем соболезновании третий президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий длительный срок в тбилисской тюрьме. При этом Саакашвили, назвав Илию II «комплексным деятелем», намекнул на то, что патриарх мог бы озаботиться и его освобождением с учетом того, что в годы его президентства церкви ежегодно выделяли из госбюджета $25 млн.

Вместе с тем путь, который прошел Илия II, был неоднозначным. В коммунистическую эпоху некоторые упрекали его в чрезмерной близости к властям. Звучали обвинения и в том, что он не смог спасти от расстрела клирика ГПЦ отца Теодора Чихладзе, обвиненного в пособничестве молодым людям, которые 18 ноября 1983 года попытались угнать самолет Тбилиси—Батуми—Киев—Ленинград, чтобы сбежать на Запад.

9 апреля 1989 года, когда у Дома правительства на столичном проспекте имени Шота Руставели проходили митинги, а к месту их проведения подходили части внутренних войск СССР, Илия II призывал протестующих освободить площадь и пойти с ним для совершения молебна в храм Сиони. Однако радикально настроенные участники собрания не послушались патриарха. В результате столкновений с частями внутренних войск СССР и подразделениями воздушно-десантных войск погибли около двадцати человек, в основном женщины.

В свою очередь, многие сторонники первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии упрекали и упрекают патриарха Илию в том, что он «не вмешался» в гражданскую войну 1991–1993 годов, допустил вооруженное свержение президента Гамсахурдии и активно сотрудничал с новыми властями во главе с Эдуардом Шеварднадзе, который возглавил страну после военного переворота января 1992 года.

В 1997 году, опасаясь раскола в ГПЦ, Илия II инициировал выход Грузинской православной церкви из всемирного экуменического движения. Хотя сам несколько лет возглавлял Всемирный совет церквей.

В 2002 году между грузинским государством и ГПЦ было оформлено Конституционное соглашение (конкордат), устанавливающее привилегии для священнослужителей. Например, право не разглашать сведения, полученные при исповеди о тяжких преступлениях, совершенных прихожанином.

В августе 2008 года, во время российско-грузинского вооруженного конфликта вокруг Южной Осетии, Илия II лично посетил зону конфликта, встретился с российским командованием и помог в перезахоронении тел погибших грузинских военнослужащих.

Патриарх Илия редко лично выступал с проповедями в церквях, но любил общаться с прихожанами, подчеркивая, что его выступление «не проповедь, а вразумление».

Например, он несколько раз повторял, что жизнь христианина — «это борьба добра и зла», но «не добро борется со злом, а зло своим существованием борется с добром».

Георгий Двали, Тбилиси