Назначены дата и место похорон патриарха Грузии Илии II

Католикоса-патриарха всея Грузии Илию II похоронят 22 марта в Сионском кафедральном соборе Тбилиси. Об этом сообщил митрополит Урбниси и Руиси, владыка Иов, передает Sputnik Грузия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илия II

Фото: Maxim Shipenkov / Pool / Reuters

По словам владыки Иова, решение о месте захоронения Илии II было принято членами Священного синода единогласно. Священный синод учел желание грузинского католикоса-патриарха быть похороненным именно в этом соборе, добавил он. До похорон гроб с телом патриарха Илии II будет находиться в Патриаршем соборе Святой Троицы, там пройдет панихида.

Илия II (Ираклий Гудушаури-Шиолашвили) умер 17 марта в возрасте 93 лет. Католикос-патриарх возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории страны. 18 марта объявлен днем национального траура в Грузии.

