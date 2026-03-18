В Новороссийске пройдут ночные учения со стрельбами

В акватории порта Новороссийска 19 марта состоятся учения военно-морской базы с применением стрельб. Как сообщили в пресс-службе администрации города, тренировочные мероприятия будут проводиться в вечернее и ночное время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Учения в акватории Новороссийска запланированы на период с 21:00 до 23:00. Во время их проведения НВМБ отработает практические действия по отражению беспилотников и безэкипажных катеров, стрельбы выполняются из артиллерийских установок с молов военной гавани.

В период стрельб в порту Новороссийска запрещается движение плавательных средств и маломерных судов, напомнили в мэрии города.

София Моисеенко