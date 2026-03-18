Трамп смягчил правила морских перевозок на 60 дней для сдерживания цен на нефть

Президент США Дональд Трамп приостановил на 60 дней действие закона Джонса, который обязывает перевозить грузы между американскими портами исключительно на судах, построенных в стране, под национальным флагом и с экипажем, состоящим из американцев. В Белом доме рассчитывают, что мера обеспечит беспрепятственные поставки в США нефти, природного газа, удобрений и угля.

Фото: Alex Brandon / AP

«Это всего лишь еще один шаг по смягчению краткосрочных сбоев на нефтяном рынке, поскольку американские военные продолжают выполнять задачи операции "Эпическая ярость"»,— написала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети Х.

Закон Джонса был принят в США в 1920 году. Благодаря его временной отмене цена бензина на Восточном побережье США может упасть примерно на 10 центов за галлон, пишет Bloomberg. Отмена ограничений также может снизить стоимость азотных удобрений, транспортируемых по реке Миссисипи, отмечают опрошенные агентством аналитики.

Перебои в поставках нефти произошли из-за ограничений судоходства через Ормузский пролив. Иран начал блокировать проход судов по маршруту после начала военной операции США и Израиля 28 февраля. Страны–участницы Международного энергетического агентства решили высвободить 412 млн баррелей нефти из стратегических запасов для стабилизации цен на рынке. Минфин США на месяц разрешил России продавать нефть и нефтепродукты с танкеров, загруженных до 12 марта.