На Дону и Кубани в два раза вырос спрос на продвижение бизнеса в MAX

В Ростовской области и Краснодарском крае с начала 2026 года вдвое вырос интерес к продвижению бизнеса в мессенджере MAX. Об этом сообщают «Ведомости-Юг» со ссылкой на аналитику электронной торговой площадки «ТендерПро».

Как сказано в сообщении, регионы вошли в топ-6 по закупкам на продвижение в отечественном мессенджере. «Так, на Ростовскую область пришлось 4,1% закупок на продвижение в MAX в России, это четвертое место среди субъектов. Кубань расположилась на шестой позиции среди регионов РФ с долей 3,5%»,— уточняется в сообщении.

Наиболее часто бизнес в MAX продвигают компании, специализирующиеся на электронной коммерции, а также в медицинской сфере и индустрии красоты.

Наталья Шинкарева