В Ростовской области средний чек салонов красоты вырос на 6%

В Ростовской области средний чек в салонах красоты вырос за год на 6%, до 2,5 тыс. руб. Об этом пишет «Эксперт-Юг» со ссылкой аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

В SPA-салонах региона размер среднего чека также вырос на 6% и составил 3,9 тыс. руб. Число покупок в донских салонах красоты выросло на 2%, SPA-салоны стали популярнее на 9%.

«Сфера красоты и трат «на себя» развивается темпами медленнее уровня прошлого года. Потребители все чаще выбирают комплексные предложения и услуги премиум-класса, что напрямую влияет на рост среднего чека. Кроме того, в этом году заметно продолжение тенденции подарков «для себя» на гендерных праздниках, что отражается прежде всего в сфере услуг», — приводят в сообщении слова эксперта аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

В то же время благодаря развитию омниканальных стратегий и активному продвижению мобильных приложений от сетевых игроков, постепенно растет доля онлайн-бронирования и предварительных заказов. Однако прирост ценника на фоне высокой ценовой базы прошлого года оказался ниже инфляции, что связано с высокой конкуренцией в сегменте рынка, отмечают эксперты.

