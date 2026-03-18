МИД РФ назвал политическим решение Польши выдать археолога Бутягина Украине

Решение польского суда об экстрадиции российского ученого Александра Бутягина на Украину является политическим процессом, не имеющим под собой правовых оснований. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Александр Бутягин

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Александр Бутягин

«Решение польского суда промежуточное, на его обжалование есть неделя»,— рассказала госпожа Захарова на брифинге. Она добавила, что российские власти будут добиваться возвращения господина Бутягина на родину.

Александр Бутягин — секретарь Археологической комиссии Эрмитажа. В начале декабря 2025 года его задержали в Варшаве по запросу Киева. Украинские власти обвиняют ученого в проведении незаконных раскопок в Крыму после 2014 года и повреждении объекта культурного наследия. Украина оценила ущерб в 369 млн руб. В январе археолог заявлял, что его экстрадиция на Украину станет угрозой для его жизни и здоровья.

