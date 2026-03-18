Главу Минздрава Кубани Филиппова арестовали по делу о мошенничестве

Министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова арестовали на два месяца по делу о мошенничестве с использованием служебного положения. О его задержании стало известно 17 марта.

Как стало известно «Ъ», правоохранительные органы нашли у господина Филиппова, его родственников и аффилированных лиц незаконное имущество более чем на 1 млрд руб. В собственности министра обнаружили 21 квартиру, семь апартаментов, 11 нежилых помещений, девять земельных участков, четыре гаража, три машино-места и два частных дома. Часть активов, по версии правоохранителей, была оформлена на родственников и подставных лиц.

Обыски в краевом минздраве, в том числе в кабинете господина Филиппова, прошли еще в конце января. Собеседники в силовых структурах не исключают, что дело министра связано с расследованием в отношении бывшего вице-губернатора Анны Миньковой. Следователи полагают, что Евгений Филиппов мог быть осведомлен о ее преступлениях.

