Незаконное имущество задержанного главы минздрава Кубани превысило 1 млрд рублей

Как выяснил «Ъ», правоохранительные органы нашли незаконное имущество на более чем 1 млрд руб. у министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, его семьи и других аффилированных лиц. Сегодня главу регионального минздрава задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения.

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В собственности господина Филиппова обнаружили 21 квартиру, семь апартаментов, 11 нежилых помещений, девять земельных участков, четыре гаража, три машино-места и два частных домовладения.

В конце января в кубанском минздраве, в том числе в кабинете Евгения Филиппова, проходили обыски. По словам собеседника «Ъ», следственные мероприятия могли быть связаны с делом о мошенничестве против бывшего вице-губернатора Анны Миньковой. Правоохранительные органы полагают, что региональный министр мог знать о преступлениях госпожи Миньковой.