Из-за пожара в офисном центре на юго-востоке Москвы перекрыли движение

По 1-м Грайвороновскому проезду в Москве, где загорелось пятиэтажное здание, временно перекрыто движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

Пожар вспыхнул на первом этаже бизнес-центра Taurus. За медицинской помощью, по данным оперативных служб, обратились два человека. Точная причина возгорания еще не установлена. К тушению привлечены 130 человек и 37 единиц техники. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти.