В бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы произошел пожар

На первом этаже бизнес-центра Turas на юго-востоке Москвы произошел пожар. Задымлены другие этажи здания. Спасатели работают на месте происшествия, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Пятиэтажное здание находится в 1-м Грайвороновском проезде. Пожар начался на складе с продукцией. Люди сами эвакуировались из здания до прибытия пожарных.

Специалисты ликвидируют три очага возгорания. Огонь быстро распространяется и может охватить верхние этажи, сказал собеседник ТАСС. Пожару присвоили 2-й ранг из пяти возможных.