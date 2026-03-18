Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре Turas в Москве

Два человека обратились за медицинской помощью из-за пожара в здании бизнес-центра Turas в московском районе Текстильщики. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на оперативные службы.

По предварительным данным, огонь вспыхнул на территории складского помещения на первом этаже здания, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. «Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы»,— заявили в ведомстве.

В ГУ МЧС России по Москве сообщили, что из здания самостоятельно эвакуировались около 200 человек. В тушении огня участвуют 130 человек и 37 единиц техники. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти. В ведомстве сообщили ТАСС, что ликвидация огня осложнена высокой пожарной нагрузкой и сложной планировкой здания.