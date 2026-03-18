На российские стриминги вернули исправленные версии песен «Агаты Кристи»

Рок-группа «Агата Кристи» восстановила доступ к удаленным с российских стримингов песням, содержательно их исправив. Судя по странице коллектива на «Яндекс Музыке», трек «Опиум без никого» теперь называется «Для никого», а из припева песни «Моряк» с альбома «Ураган» убрали слово «гашиш».

Кроме того, из трех удаленных альбомов группы — «Ураган», «Опиум» и «Декаданс» — в полном объеме можно слушать только первый. Остальные два в усеченном виде размещены в составе сборников «Ностальгия» и «Избранное».

Как пояснял один из основателей «Агаты Кристи» Вадим Самойлов, альбомы скрыли из-за претензий к текстам некоторых песен, которые сочли пропагандой наркотиков. Тогда он пообещал, что в треки внесут небольшие изменения, вычеркнув «какие-то слова».

С 1 марта в России введена уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Санкция коснется тех, кого дважды за год привлекали к административной ответственности за аналогичные нарушения, а также имеющих судимость по подобной статье.

