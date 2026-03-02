Альбомы «Агаты Кристи» пропали с российских стриминговых площадок

Альбомы группы «Агата Кристи» удалили с «Яндекс Музыки», «Звука» и «VK Музыки». Пропали три релиза — «Декаданс», «Опиум» и «Ураган», обратил внимание 66.Ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам одного из основателей коллектива Вадима Самойлова, сервисы удалили альбомы из-за претензий к текстам нескольких песен, которые сочли пропагандой наркотиков. Музыкант согласился, что упоминание в песнях наркотического вещества может повлиять на «несозревшую душу». «Скоро в песни будут внесены небольшие изменения, мы просто будем вычеркивать какие-то слова... И альбомы все снова появятся»,— прокомментировал Вадим Самойлов в эфире «Радио 40».

С 1 марта в России введена уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Наказание будут применять к лицам, которых дважды за год привлекали к административной ответственности за аналогичные нарушения или имеющим судимость по подобной статье.

