Музыканты перебирают словарный запас

Не «таблетки», а «конфетки»: рэперы начали цензурировать свои треки. А дистрибуторы — удалять или заглушать произведения, в которых усматривают пропаганду запрещенных веществ. Так, с российских стримингов исчезли альбомы «Декаданс», «Опиум» и «Ураган» группы «Агата Кристи». Происходящее активно обсуждается в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

С марта в России вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды наркотиков, напомнила медиаюрист и управляющий партнер Lumieres Юлия Сычёва:

«Редактирование необходимо. Это одна из основных мер для того, чтобы избежать риска, помимо удаления контента. Под пропагандой наркотиков понимается не только открытый призыв их употреблять или оправдание, но и романтизация, упоминание в нейтральном, более положительном контексте, упоминание об изготовлении, способах употребления.

Конечно, не всегда можно отредактировать так, чтобы не пострадало содержание. Вообще брать контекст, связанный с запрещенными веществами, это риски».

Если раньше за их пропаганду в песнях можно было отделаться штрафом, то теперь предусмотрена и уголовная ответственность сроком до двух лет. На этом фоне исполнители песен начали редактировать свои произведения. В некоторых случаях музыкальным площадкам приходилось удалять композиции. Упоминание наркотиков рэперы также заменяют мемами, омофонами или просто минусовкой. Сами исполнители в социальных сетях шутят, что измененные песни — это коллаборация с Роскомнадзором.

При этом наказывается именно пропаганда наркотиков. Если их упоминание оправдано жанром, то можно добавлять соответствующую маркировку, например, в аудиоформате или текстом. Но пока нет практических примеров, сказать наверняка, поможет ли это, нельзя, говорят собеседники “Ъ FM”. Ведь доказать оправданность достаточно проблематично. Поэтому музыканты выбирают не рисковать, говорит вокалист группы «Черная речка» Игорь Рысев:

«Крупные исполнители, их лейблы в курсе дел, и без уведомлений побежали запикивать свои песни. Но есть огромное число музыкантов, которые загружают свою музыку через дистрибуторов самостоятельно. До них информацию доносят сами посредники или вот, например, “Ъ FM”. Все это огромное количество треков РКН раскопать за пять минут не сможет.

Музыканты могут заменить треки на цензурные вообще на всех площадках и, наверное, выдохнуть. Но какому фанату это понравится? Конечно, люди будут искать любимые композиции в привычном виде и мигрировать куда-то в сторону от российских платформ, даже в сторону mp3-плееров. Как дальше заниматься творчеством, понятно только тем, кто его будет регулировать».

На фоне изменений на интернет-площадках усилился интерес к MP3-плеерам. По данным «Авито», в феврале 2026 года в России их продажи выросли почти на четверть год к году. Средняя стоимость «винтажной» б/у-версии — от 6,3 тыс. руб. И музыку на них можно слушать без ограничений.

Александр Мезенцев, Ангелина Зотина