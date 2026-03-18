Суд в США потребовал от Трампа возобновить работу иноагента «Голос Америки»

Федеральный суд США по округу Колумбия признал незаконным закрытие администрацией президента США Дональда Трампа радиостанции «Голос Америки» (VOA, признана иноагентом в России). Об этом пишут американские СМИ, включая CNN и The New York Times. Федеральный судья Ройс Ламберт дал властям США неделю на восстановление работы радиостанции — до 23 марта.

Дональд Трамп фактически приостановил работу «Голоса Америки» (VOA, признана иноагентом в России) в марте 2025-го. Тогда президент США подписал указ о массовом сокращении сотрудников и финансирования Агентства США по глобальным медиа (USAGM), курировавшего работу этой радиостанции. В VOA (признана иноагентом в России) это предусматривало сокращение 85%, или примерно 1 тыс. сотрудников. Федеральный судья Ройс Ламберт постановил, что указ о сокращении незаконен. Однако федеральный апелляционный суд США отменил решение господина Ламберта.

Сейчас Ройс Ламберт заявил, что увольнение журналистов было «произвольным и необоснованным». Судья постановил, что администрация должна восстановить на работе более тысячи сотрудников радиостанции. Как отмечают СМИ, пока неясно, будет ли администрация подавать в апелляционный суд и на это решение.

Яна Рождественская