Бывшему директору «Горизонта» предъявлено обвинение

В Ростове следователи предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия (п. «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ) бывшему генеральному директору АО «Горизонт» Игорю Хохлову, сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, в 2022–2024 года государственный заказчик заключил с «Горизонтом» контракты на поставку и изготовление радио-электронного оборудования. «В 2023 году обвиняемый организовал представление государственному заказчику финансовых документов, содержащих заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ, что повлекло увеличение стоимости оборудования»,— уточняется в сообщении. Ущерб бюджету России составил 16 млн рублей.

Наталья Шинкарева