Демократы решили заблокировать работу Сената США из-за военных действий в Иране

В ближайшие дни демократы в Сенате инициируют серию повторных голосований по теме военных действий в Иране, которые могут парализовать работу верхней палаты. Об этом сообщил журнал Time.

Сенатор-демократ от Калифорнии Адам Шифф рассказал изданию, что демократы готовы неоднократно использовать резолюцию о военных полномочиях. «Мы надеемся, что, добившись этих голосований, мы сможем добиться привлечения к ответственности»,— сказал он.

Демократы считают, что администрация Дональда Трампа предлагала противоречивые объяснения целей военных действий против Ирана. «Администрация, которая любит называть себя самой прозрачной в истории, уклоняется от любой ответственности за эту войну»,— сказал Адам Шифф. Он предположил, что нынешняя администрация не хочет публичных слушаний, поскольку у нее «настолько слабые аргументы в пользу этой войны, что попытка публично защитить свою позицию только навредит им».

«Нам нужно дать понять администрации, что мы будем настаивать на привлечении к ответственности, даже если они этого не хотят…»— добавил господин Шифф. Сенатор отметил, что демократы готовы «использовать любые инструменты, тактики и средства», чтобы добиться своей цели.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. В первые дни демократы в Конгрессе раскритиковали решение Дональда Трампа, заявив, что такие военные действия противоречат конституционным положениям. Демократическая партия уже вносила резолюцию об ограничении военных полномочий президента, однако Конгресс ее не утвердил (212 «за» и 219 «против»). Инициативу поддержали преимущественно демократы и два республиканца. Против высказалось большинство республиканцев и четверо демократов.