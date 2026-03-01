От Белого дома потребовали объяснений

Демократы в Конгрессе выступили с резкой критикой решения Дональда Трампа атаковать Иран. Конгрессмены от Демпартии заявили, что военная операция США и Израиля повышает риски эскалации и нарушает конституционные процедуры. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер потребовал от администрации Трампа немедленно представить Конгрессу правовые основания, цели, а также масштабы операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tom Brenner / AP Фото: Tom Brenner / AP

Согласно Конституции США, только Конгресс обладает исключительным правом решать вопросы о начале войны. По словам конгрессменов, Белый дом поставил под угрозу жизни простых американцев без каких-либо консультаций. Своим решением Трамп повысил ставки не только на международной арене, считает профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков:

«Президент преследует как внешне-, так и внутриполитические цели. Причем относительно первых возникли серьезные разногласия в американском политическом истеблишменте. Вместе с тем большинство республиканцев и особенно неоконсерваторы, которые в целом скептически относятся к деятельности Трампа, горячо его действия поддержали.

Определенные возражения звучат со стороны как убежденных трампистов вроде Тома Масси, так и со стороны либертарианцев типа сенатора Рэнда Пола. У демократов ситуация гораздо сложнее, причем на этом, собственно, и строится расчет Трампа. Надо учитывать, что начинаются праймериз. Трамп использует ту же тактику, что и во время своего выступления в Конгрессе на прошлой неделе. То есть он ставит демократов в такую ситуацию, когда поддержать его — значит его усилить, а выступит против — вызвать раздражение у определенной части, по крайней мере, центристского электората.

Вместе с тем целый ряд республиканцев указали на то, что, когда в 2003 году началась операция в Ираке, то тоже ждали, что она будет короткой и победоносной. В результате же США на очень долгий срок оказались ввязаны в конфликт, из которого не было выхода, и реальные последствия пока непонятны».

Высокопоставленный источник CNN утверждает, что Трамп планирует провести против Ирана серию нарастающих ударов с паузами. По словам собеседника телеканала, каждая волна будет длиться от одного до двух дней с оценкой последствий. Сам глава Белого дома заявил, что у него есть разные варианты по выходу из войны, либо затянуть ее, либо закончить за несколько дней. Главное, чтобы эта тактика не привела к затяжному конфликту, говорит американский политолог Леон Вайнстайн:

«Большинство населения страны происходящее поддерживает, но с условием, что мы не влезаем в конфликт, как в Ираке, Афганистане и Вьетнаме. Естественно, что оппозиционная партия, демократы, говорят, что Трамп не имел права начинать военные действия без того, чтобы получить разрешение Конгресса.

Это не совсем верно, потому что у президента Соединенных Штатов Америки есть достаточно широкие полномочия начать такую операцию, а потом обратиться к Конгрессу. Тем более ранее Марко Рубио объяснил там, что администрация собирается делать, то есть формально выполнил все необходимые обязательства Белого дома перед выборными органами. Трамп всеми силами будет стараться не влезать в долгую войну, а добиться чего-то, что он хочет, массированным коротким ударом».

Ранее источник Reuters сообщил, что Дональд Трамп получил несколько докладов перед началом операции в Иране от спецслужб. В документах высокопоставленные чиновники предупреждали президента, что атака по объектам Исламской Республики несет высокие риски для региональной безопасности.

Леонид Пастернак