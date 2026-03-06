Конгресс США отклонил резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа

Конгресс США большинством голосов проголосовал против резолюции, которая запретила бы президенту страны Дональду Трампу проводить военную операцию против Ирана без одобрения конгрессменов.

Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

Как передает Bloomberg, за резолюцию проголосовали 212 конгрессменов, против — 219. Инициативу поддержали преимущественно демократы, а также два республиканца. Против высказалось большинство республиканцев и четверо демократов. Накануне аналогичная резолюция была отклонена в Сенате.

В ближайшее время власти США запросят у Конгресса миллиардное финансирование для продолжения операции, что даст законодателям новую возможность выразить свою позицию, отмечает Bloomberg.