На Дону суд вынес решение по делу о нецелевом использовании сельхозземель

Ростовский областной суд подтвердил законность требований Россельхознадзора к собственнику сельхозучастка об устранении зарастания. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Отмечается, что в 2023 и 2024 годах обследовали участок сельхозназначения общей площадью 207 га. Проверки выявили неиспользование по целевому назначению части территории на площади 86 га — земли заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Собственнику выдавались предписания об устранении нарушений, однако они так и не были исполнены. Материалы дела направили в суд, который обязал владельца устранить зарастание участка.

Землевладелец подал жалобу в областной суд, ссылаясь на незаконность судебного акта. В феврале 2026 года суд пришел к выводу, что данных для сомнений в правильности решения первой инстанции не установлено. Доказательств того, что зарастание земли произошло по вине третьих лиц, не представлено ни при проверках управления, ни в ходе судебного разбирательства. Таким образом, жалобу собственника оставили без удовлетворения.

