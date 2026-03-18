Крупнейший НПЗ Саудовской Аравии возобновил работу после удара БПЛА

Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco возобновила работу нефтеперерабатывающего завода в Рас-Тануре, остановленную после удара БПЛА. Об этом сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники и данные отраслевого мониторингового ресурса IIR.

НПЗ приостановил производство в качестве меры предосторожности после атаки БПЛА 2 марта. Из-за падения обломков двух сбитых беспилотников произошел пожар. По данным Reuters, работа завода была возобновлена еще 13 марта.

Мощность НПЗ Saudi Aramco — 550 тыс. баррелей в сутки. Это крупнейший завод в Саудовской Аравии. Рас-Танура — ключевой поставщик дизельного топлива для стран Европы.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тегеран в ответ атакует Израиль и американские военные базы на Ближнем Востоке. После удара БПЛА в ОАЭ была приостановлена работа крупнейшего в стране НПЗ. Катарская QatarEnergy приостановила выпуск продукции переработки газа.