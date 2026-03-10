Крупнейший НПЗ в ОАЭ приостановил работу после удара беспилотника

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод ОАЭ в Эр-Рувайсе, Абу-Даби приостановил работу. Причиной стал пожар после удара беспилотника в прилегающей промзоне. Об этом сообщили Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники.

НПЗ приостановил работу в качестве меры предосторожности, уточнили собеседники агентств. Завод в Эр-Рувайсе способен перерабатывать 922 тыс. баррелей нефти в сутки. Это единственный нефтеперерабатывающий завод в Абу-Даби. Большая часть производимых им бензина, дизельного и авиационного топлива экспортируется.

Длительная приостановка работы завода может вынудить ОАЭ сократить добычу нефти, пишет Bloomberg. 10 марта власти Абу-Даби заявляли в соцсети Х о пожаре в промышленном комплексе в Эр-Рувайсе. Данных о пострадавших не было.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля исламская республика стала наносить удары по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке. На прошлой неделе Саудовская Аравия закрыла крупнейший нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Рас-Таннуре после удара БПЛА. Катарская QatarEnergy приостановила производство СПГ и сопутствующих продуктов на объектах в Рас-Лаффан и Месаиде.