Власти Москвы вложат 2 млрд в строительство причалов в Ярославской области

В Ярославской области в ближайшие годы будет построено семь новых причалов в рамках совместного проекта региона и правительства Москвы. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, общая стоимость проекта составляет 4 млрд руб.

Речной вокзал, Ярославль

«Софинансирование определили 50 на 50: 2 млрд — средства Москвы, 2 млрд — региона. Интерес взаимный: нам это даст развитие туризма и инфраструктуры, жителям столицы — возможность комфортно путешествовать по воде»,— сообщил губернатор.

Первый причал планируют построить в этом году в Угличе. К началу навигации 2027 года причалы должны появиться в Мышкине, Рыбинске, Брейтове, Пошехонье, Тутаеве и Ярославле. В правительстве области рассказали, что причалы будут комплексами с залами ожидания, ресторанами и сопутствующим сервисом. Концепцию объектов и площадки уже определили, подписан контракт на техническое обследование и предпроект.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что для строительства и дальнейшей эксплуатации причалов ярославское АО «Аэропорт Туношна» (принадлежит правительству области) и АНО «Московская дирекция транспортного обслуживания» учредили ООО «Водные маршруты Золотого кольца». Организация зарегистрирована 5 февраля 2026 года в поселке Туношна-городок 26 на территории аэропорта в Ярославском округе для деятельности, связанной с внутренним водным транспортом.

Алла Чижова