«Аэропорт Туношна» будет строить причалы с партнером из Москвы

Ярославское АО «Аэропорт Туношна» и АНО «Московская дирекция транспортного обслуживания» учредили ООО «Водные маршруты Золотого кольца», следует из данных kartoteka.ru. Как сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, организация будет заниматься строительством и дальнейшей эксплуатацией новых причалов в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославль

Фото: Правительство Ярославской области Ярославль

Фото: Правительство Ярославской области

Согласно данным kartoteka.ru, организация зарегистрирована 5 февраля 2026 года в поселке Туношна-городок 26 на территории аэропорта в Ярославском округе для деятельности, связанной с внутренним водным транспортом. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор — Сергей Жбанков.

Михаил Евраев 26 февраля сообщил в своем Telegram-канале, что проект строительства причалов в семи населенных пунктах региона будет реализован правительством области совместно с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На первом этапе причалы появятся в Угличе, Рыбинске, Брейтове, Пошехонье и на левом берегу Тутаева, на втором — в Ярославле и Мышкине. Конкретные площадки уже определены, как и концепции размещения. Также заключен контракт на техническое обследование и предпроект.

Ранее губернатор Михаил Евраев сообщал о планах превращения ярославского аэропорта в крупный транспортный хаб, который бы среди прочего включал причал на Волге и железную дорогу.

АО «Аэропорт Туношна» принадлежит правительству Ярославской области. АНО «Московская дирекция транспортного обслуживания» — правительству Москвы.

Алла Чижова