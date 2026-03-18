В администрации Таганрога прошли обыски. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела о халатности. Информацию об этом «Ъ-Ростов» подтвердил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, круг причастных лиц пока не установлен. Однако, дело возбудили по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей в рамках исполнения муниципального контракта. Так, из-за отсутствия должного контроля за высадкой зеленых насаждений, растения (кустарники) погибли.

Официально информация не подтверждается.

Мария Хоперская