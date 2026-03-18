В Ростовской области на М-4 «Дон» пострадали взрослый и двое детей

На трассе М-4 «Дон» в районе станицы Ольгинской произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали трое человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Происшествие случилось сегодня, 18 марта, около 8:40. По предварительным данным, 55-летний водитель грузовика «Урал-3255» при выполнении поворота выехал на встречную полосу, создав помеху легковому автомобилю Toyota Corolla. Находившийся за рулем 29-летний был вынужден экстренно тормозить и съехал с дороги.

В результате происшествия травмы получили водитель иномарки и двое его пассажиров — дети шести и восьми лет. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.

Константин Соловьев