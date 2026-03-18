На Дону сотрудникам ЦРБ вернули долг по зарплате после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокуратуры сотрудникам ЦРБ Ремонтненского района выплачен долг по зарплате 1,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Во время проверки установлено, что в январе 2026 года зарплату недополучили более 200 человек из числа медицинского персонала.

На основании этого главный врач больницы привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства».

Сотрудникам ЦРБ произведен перерасчет и выплачена положенная сумма.

