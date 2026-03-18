Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону сотрудникам ЦРБ вернули долг по зарплате после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокуратуры сотрудникам ЦРБ Ремонтненского района выплачен долг по зарплате 1,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Во время проверки установлено, что в январе 2026 года зарплату недополучили более 200 человек из числа медицинского персонала.

На основании этого главный врач больницы привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства».

Сотрудникам ЦРБ произведен перерасчет и выплачена положенная сумма.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все