На Дону сотрудникам ЦРБ вернули долг по зарплате после вмешательства прокуратуры
После вмешательства прокуратуры сотрудникам ЦРБ Ремонтненского района выплачен долг по зарплате 1,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Во время проверки установлено, что в январе 2026 года зарплату недополучили более 200 человек из числа медицинского персонала.
На основании этого главный врач больницы привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства».
Сотрудникам ЦРБ произведен перерасчет и выплачена положенная сумма.