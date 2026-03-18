Депутаты Дона предложили отбирать транспорт у частных «серых возчиков» мусора

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области направили в Государственную Думу РФ обращение с предложением усилить административную ответственность так называемых «серых возчиков», которые не предпринимают установленных законом мер для безопасного размещения принятого ими мусора. Об этом сообщает пресс-служба донского парламента.

По мнению депутатов ЗС региона, «серые возчики, получив деньги за вывоз отходов различных видов, сбрасывают их в ближайшем лесу или водоеме. Это причиняет существенный вред окружающей среде, подчеркивается в сообщении.

В обращении отмечается, что за такие действия в действующей редакция Кодекса об административных правонарушениях предусмотрены штрафы, а при повторном нарушении еще и конфискация мусоровоза, грузовика или цистерны, но только для юрлиц.

«В итоге получается, что частники, занимающиеся нелегальным вывозом отходов, могут продолжать свое дело, не боясь того, что у них заберут транспорт. Штраф 20-30 тыс. руб., который для граждан предусмотрен за повторное нарушение, легко покрывается прибылью от нелегальной деятельности»,– пояснили в пресс-службе.

Учитывая это, донские парламентарии обратились в Госдуму с предложением проработать вопрос и внести изменение в федеральное законодательство, предусматривающее конфискацию и у физлиц транспорта, при помощи которого они вывозят отходы.

