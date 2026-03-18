Мэр Калтана продолжил череду отставок глав муниципалитетов Кузбасса

Игорь Голдинов ушел в отставку с поста мэра Калтанского городского округа. Муниципалитет в Кемеровской области он возглавлял с 2010 года.

В 2021 году горсовет в очередной раз избрал господина Голдинова мэром на пять лет. Срок полномочий истек 18 марта 2026-го. «Наш общий труд позволил превратить Калтан из перспективной территории в настоящий символ успеха и благополучия. Уверен, эта динамика сохранится и укрепится в будущем»,— обратился мэр к горожанам в свой последний рабочий день в администрации.

Калтан с населением более 20 тыс. человек расположен на юге Кузбасса. Как писал «Ъ-Сибирь», за последнее время сменилось несколько глав муниципалитетов области. Мэр Осинников Игорь Романов ушел в отставку в октябре прошлого года, глава Мариинска Александр Кривцов и руководитель Таштагольского округа Андрей Орлов уволились в феврале 2026-го.

