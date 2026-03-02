Пост главы Таштагольского округа может вновь занять Владимир Макута
Владимир Макута может вернуться на пост главы Таштагольского округа Кемеровской области. Это стало известно по итогам встречи губернатора Ильи Середюка со старейшинами муниципалитета. Видео со встречи глава региона выложил в своем Telegram-канале.
По словам одного из участников встречи, кандидатура Владимира Макуты станет «единственно правильным решением» после отставки главы округа Андрея Орлова. Господин Орлов досрочно ушел в отставку 10 февраля, объяснив это необходимостью уделять больше времени семье.
Владимир Макута возглавлял Таштагольский район с 2008 года до февраля 2022-го. После отставки работал советником вице-президента, руководителем дивизиона Сибирь ООО «Евраз», занимал пост председателя общественного совета по развитию Горной Шории.
«Если будет ваша поддержка, конечно, я с вами»,— сказал господин Макута, обращаясь к участникам встречи.