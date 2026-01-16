В Кузбассе избрали нового мэра Осинников

Новым мэром Осинниковского городского округа в Кемеровской области избран Максим Либер. Соответствующее решение приняла сессия горсовета.

Заседание состоялось 15 января. Всего депутаты рассмотрели четыре кандидатуры, прошедшие конкурсный отбор. Ранее господин Либер возглавлял Кузнецкий район Новокузнецка.

Как писал «Ъ-Сибирь», предыдущий мэр Осинниковского округа Игорь Романов ушел в отставку в октябре прошлого года. После увольнения он был задержан, а затем арестован по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Одной из первых задач нового главы Осинников станет восстановление трамвайного сообщения в городе. Движение вагонов было остановлено из-за снежных заносов в конце прошлой недели. «Первая смена трамваев на линию не вышла. Расчистка путей продолжается. Работы затруднены из-за сильного понижения температуры»,— сообщила мэрия утром 16 января.

Валерий Лавский