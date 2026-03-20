На склонах курорта «Манжерок» определены чемпионы России по горнолыжному спорту

На всесезонном курорте Сбера «Манжерок» определились сильнейшие спортсмены в дисциплинах слалом и слалом-гигант в рамках финала Кубка России и Чемпионата России по горнолыжному спорту.

С 13 по 18 марта Горный Алтай стал центром профессионального горнолыжного спорта. Курорт «Манжерок» на своих склонах второй раз подряд принял соревнования национального календаря спортивных мероприятий: финал Кубка России и Чемпионат России по горнолыжному спорту в дисциплинах слалом и слалом-гигант.

Триумфом завершились соревнования для мурманчанки Юлии Мельниковой. Она одержала победу сразу в двух дисциплинах на Чемпионате России, а также стала победительницей гигантского слалома в рамках Кубка России.

Лучшее время по итогам заездов чемпионата в слалом-гиганте среди мужчин показал камчатский спортсмен Иван Кузнецов, а лидером по слалому стал Александр Хорошилов.

Многие из спортсменов приехали на курорт «Манжерок» на соревнования уже не в первый раз. Например, Юлия Плешкова чемпионка России, спортсменка сборной России по горнолыжному спорту, поделилась тем, что всегда с удовольствием приезжает в Республику Алтай.

«Приезжать сюда действительно приятно, всегда с организацией все отлично.», рассказала Юлия Плешкова, недавно вернувшаяся с Олимпийских игр в Милане.

Для того, чтобы принять соревнования такого высокого уровня в регионе, устроителями было обеспечено все необходимое. В подготовке трасс были задействованы 15 снегогенераторов, которые произвели для укатки трасс почти 200 000 кубометров снега. Для зрителей и болельщиков, собравшихся в финишной зоне, был установлен экран размером 4,5 на 3 метра, транслирующий прохождение спортсменами трассы в режиме реального времени, а для спортсменов в стартовой зоне, чтобы они могли также онлайн наблюдать за стартами и результатами своих соперников.

Для удобства участников соревнований, среди которых были участники Олимпийских игр, Кубка Европы, призеры и победители Кубка Европы, Кубка мира, чемпионатов мира, в том числе были оборудованы специальные шатры для переодевания и обогревательные палатки. Ежедневно для безопасности участников и зрителей на склонах дежурили 3 экипажа спасателей, готовых в любой момент прийти на помощь.

Во время торжественной церемонии открытия чемпионата кульминацией стал символический прокат российского триколора площадью почти 400 кв. м. Двадцать спасателей курорта пронесли по склону главный символ страны — флаг, который объединил всех присутствующих. Спортсмены, зрители и болельщики с энтузиазмом поддержали новую традицию, активно участвуя в развертывании государственного стяга. В целом церемония открытия стала приятным шоу для гостей и туристов курорта.

«Я прилетела специально из Санкт-Петербурга на курорт, сегодня такой праздник, и увидеть, как выкатывают самый большой флаг Российской Федерации — это было просто невероятно! Видела в новостях, что будет такое событие, и решила самой покататься на лыжах и посмотреть на спортсменов», рассказала гостья курорта из Санкт-Петербурга Анастасия Назаренко.

Курорт «Манжерок» в пятый раз принимает Кубок России, а Чемпионат России проводится на его базе второй год подряд.

«Манжерок уже не первый год является ареной для проведения крупнейших соревнований в нашей стране по горнолыжному спорту. Несколько лет назад мы получили полную поддержку от руководства курорта для того, чтобы здесь были организованы и проведены соревнования самого высокого уровня.», отметил вице-президент, исполнительный директор Российской федерации горнолыжного спорта Валерий Цыганов.