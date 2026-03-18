Совет федерации одобрил запрет на выдворение служивших в армии иностранцев

Совет федерации одобрил закон, запрещающий административное выдворение иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят или проходили службу в Вооруженных силах России. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты парламента.

Поправки вносятся в КоАП. Теперь для иностранцев-военнослужащих вместо выдворения за административные правонарушения предусмотрены штрафы до 50 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 200 часов.

Инициатива была внесена одновременно с другими льготами для иностранцев-военнослужащих, в их числе — запрет на депортацию и выдачу по запросам иностранных государств. Этот закон президент России Владимир Путин подписал 8 марта.

