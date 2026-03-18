СПЧ: кадры с детьми в фильме «Господин Никто против Путина» использовали незаконно

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в оргкомитет премии Американской киноакадемии «Оскар», а также ЮНЕСКО из-за использования кадров с несовершеннолетними в фильме «Господин Никто против Путина». Картина получила «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм».

В СПЧ заявили, что изображения детей использовали без согласия родителей или законных представителей школьников. «Таким образом, констатируем, что при создании и распространении фильма были нарушены как международные стандарты защиты прав ребенка, так и общепринятые принципы этического обращения с материалами, содержащими изображения несовершеннолетних»,— указано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале консультативного органа. В СПЧ призвали провести проверку соблюдения прав несовершеннолетних.

Фильм «Господин Никто против Путина» сняли режиссеры Павел Таланкин и Дэвид Боренштейн. Господин Таланкин — бывший учитель из Челябинской области. В течение двух лет после начала российской СВО на Украине он снимал на камеру то, как менялся учебный процесс. Павел Таланкин покинул Россию летом 2024 года с материалом, на основе которого позднее создали конечную версию ленты. Дэвид Боренштейн написал сценарий к фильму, а также занимался его монтажом.

В конце января 2025 года «Господин Никто против Путина» удостоился специального приза жюри на фестивале независимого кино «Сандэнс». Затем кинолента получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 марта заявил, что еще не смотрел этот фильм