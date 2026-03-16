Песков еще не посмотрел получивший «Оскар» фильм «Господин Никто против Путина»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать победу документального фильма «Господин Никто против Путина» на кинопремии «Оскар». По его словам, дать оценку картине можно только после просмотра.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Я никак не мог бы прокомментировать, потому что я это кино не смотрел. Чтобы комментировать, нужно хотя бы понять, о чем идет речь»,— сказал господин Песков на брифинге. В феврале, после номинации фильма на «Оскар», представитель президента дал журналистам аналогичный комментарий.
«Господин Никто против Путина» получил «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». Кино повествует об изменениях учебного процесса после начала российской военной операции на Украине. Над картиной работали Дэвид Боренштейн и Павел Таланкин. Таланкин снимал происходящее в школе Челябинской области, где работал учителем, а Боренштейн помог собрать из кадров докфильм, взяв на себя написание сценария и монтаж.