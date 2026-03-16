Песков еще не посмотрел получивший «Оскар» фильм «Господин Никто против Путина»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать победу документального фильма «Господин Никто против Путина» на кинопремии «Оскар». По его словам, дать оценку картине можно только после просмотра.

«Я никак не мог бы прокомментировать, потому что я это кино не смотрел. Чтобы комментировать, нужно хотя бы понять, о чем идет речь»,— сказал господин Песков на брифинге. В феврале, после номинации фильма на «Оскар», представитель президента дал журналистам аналогичный комментарий.

«Господин Никто против Путина» получил «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». Кино повествует об изменениях учебного процесса после начала российской военной операции на Украине. Над картиной работали Дэвид Боренштейн и Павел Таланкин. Таланкин снимал происходящее в школе Челябинской области, где работал учителем, а Боренштейн помог собрать из кадров докфильм, взяв на себя написание сценария и монтаж.