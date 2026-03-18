В Ростове ушел из жизни внук Героя России Алексей Берест

На 61 году ушел из жизни Алексей Алексеевич Берест — внук легендарного руководителя штурмовой группы, водрузившей Знамя Победы над рейхстагом, Алексея Прокофьевича Береста. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

Фото: Telegram-канал главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина

«В прошлом году Алексей Алексеевич получил из рук председателя Российского военно-исторического общества Владимира Ростиславовича Мединского Золотую звезду Героя России за легендарного предка. Так решением Президента России Владимира Владимировича Путина восторжествовала историческая справедливость, восстановления которой добивалось несколько поколений ростовчан»,— отметил глава города.

В последние годы Алексей Берест работал аппаратчиком в городском водоканале.

У Алексея Береста остались две дочери и двое внуков. Александр Скрябин выразил соболезнования семье и близким.

Наталья Белоштейн