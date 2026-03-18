Песков объяснил решение Путина помиловать 23 женщин

Решение президента России Владимира Путина помиловать 23 женщин стало ответом на работу общественников. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Эта тема поднималась нашими общественниками. Вопросы, которые задавались и поднимались перед президентом, не остались без реакции»,— сказал господин Песков на брифинге.

Накануне глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил о помиловании 23 осужденных женщин по указу Владимира Путина. Освобождены те, у кого есть дети и родственники, участвующие в боевых действиях на Украине. По словам господина Фадеева, указ закрытый, поскольку в нем указаны персональные данные помилованных. Член СПЧ Ева Меркачева просила главу государства о помиловании в декабре 2025 года.