Песков объяснил решение Путина помиловать 23 женщин
Решение президента России Владимира Путина помиловать 23 женщин стало ответом на работу общественников. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Эта тема поднималась нашими общественниками. Вопросы, которые задавались и поднимались перед президентом, не остались без реакции»,— сказал господин Песков на брифинге.
Накануне глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил о помиловании 23 осужденных женщин по указу Владимира Путина. Освобождены те, у кого есть дети и родственники, участвующие в боевых действиях на Украине. По словам господина Фадеева, указ закрытый, поскольку в нем указаны персональные данные помилованных. Член СПЧ Ева Меркачева просила главу государства о помиловании в декабре 2025 года.