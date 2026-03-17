Путин помиловал 23 женщины
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 осужденных женщин. Освобождены те, у кого есть дети, и родственницы участников СВО. Указ закрытый, поскольку в нем есть персональные данные помилованных. Об этом глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев сообщил корреспонденту «Ъ».
Господину Фадееву о помиловании сообщили во время заседания рабочей группы по образованию — ему передали записку. Сразу после заседания он рассказал журналистам о президентском указе. «Хотелось бы больше, наверное, но, тем не менее, это не мало, потому что помилование происходит практически всегда индивидуально», — сказал Валерий Фадеев.
О помиловании Владимира Путина просила член СПЧ Ева Меркачева во время встречи президента с советом в декабре 2025 года. На заседании она назвала только категории тех, кого могли бы помиловать — инвалиды, впервые осужденные за нетяжкие преступления женщины с детьми. Президент просил направить в Кремль ее предложения. Вскоре правозащитница передала в администрацию президента список конкретных осужденных для помилования.