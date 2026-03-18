На Дону стартовал чемпионат по профмастерству среди инвалидов и людей с ОВЗ

В Ростовской области начался региональный этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ОВЗ «Абилимпикс». Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

«Соревнования помогают юношам и девушкам обрести уверенность в своих силах, найти востребованную специальность»,— отметили в ведомстве.

Чемпионат проходит на 19 площадках по 51 компетенции. Итоги турнира подведут 20 марта.

Кроме этого, для детей и взрослых с тяжелыми и множественными нарушениями развития в рамках чемпионата пройдет «Фестиваль возможностей».

Наталья Белоштейн