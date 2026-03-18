Турция развертывает на юге страны дополнительные системы Patriot

Министерство национальной обороны Турции объявило о развертывании в южной провинции Адана системы противоракетной обороны Patriot, предназначенной для защиты воздушного пространства страны. Об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на Минобороны республики.

«В дополнение к мерам национального уровня, принимаемым для обеспечения безопасности нашего воздушного пространства и наших граждан, в Адане развертывается еще одна система Patriot, выделенная Объединенным командованием ВВС в Рамштайне (Германия), в дополнение к уже имеющейся там системе Patriot»,— заявил пресс-секретарь Министерства национальной обороны Зеки Актюрк (цитата по TRT Haber).

В южной турецкой провинции Адана находится авиабаза Инджирлик. База используется ВВС Турции и США, представляя собой один из главных опорных пунктов НАТО в регионе.

На прошлой неделе Минобороны республики сообщало о развертывании системы Patriot в провинции Малатья.

18 марта глава МИД Турции Хакан Фидан отправился в турне по странам Ближнего Востока. Поездка нацелена на поиск дипломатических решений для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Министр намеревается передать послание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ближневосточным коллегам, а также представить оценки и предложения Турции касательно вопросов обеспечения мира в регионе.

Анастасия Домбицкая