Глава МИД Турции Фидан отправился в турне по странам Ближнего Востока
Глава МИД Турции Хакан Фидан 18 марта начинает турне по странам Ближнего Востока. Поездка нацелена на поиск дипломатических решений для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Сегодня турецкий министр примет участие в организуемой Саудовской Аравией встрече.
«Наш министр примет участие во встрече, организованной Саудовской Аравией в Эр-Рияде 18 марта 2026 года, для обсуждения последних событий в регионе»,— говорится в заявлении МИД Турции.
17 марта Хакан Фидан анонсировал турне по странам региона на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд. Министр намеревается передать послание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ближневосточным коллегам, а также представить оценки и предложения Турции касательно вопросов обеспечения мира в регионе.
В ходе общения с прессой господин Фидан назвал убийства иранских чиновников и политических деятелей «незаконными действиями, выходящими за рамки обычных законов войны». Он указал, что таковые должны быть немедленно прекращены.